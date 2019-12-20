Инам Керимов: В результате реформ доля аграрного сектора в ВВП увеличилась

Создание нового механизма субсидирования в сельскохозяйственном секторе способствовало прозрачности в этой области.
Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на II Республиканском форуме участников внешней торговли в Баку.
"Субсидии фермерам со следующего года будут выдаваться через электронную сельскохозяйственную информационную систему. Это снизит роль человеческого фактора в субсидировании. В целом, в результате реформ доля аграрного сектора в ВВП увеличилась".
Tural İbadlıАвтор новости