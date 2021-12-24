О нас
Report Georgia
Аудио новости

Инам Керимов: В Карабахе проведено картографирование посевных площадей

Инам Керимов: В Карабахе проведено картографирование посевных площадей Включение в посевной оборот новых территорий повысит урожайность, а богатый потенциал пастбищ даст толчок развитию животноводства.
АПК
24 декабря 2021 г. 12:13
Инам Керимов: В Карабахе проведено картографирование посевных площадей

Включение в посевной оборот новых территорий повысит урожайность, а богатый потенциал пастбищ даст толчок развитию животноводства.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на на научно-практической конференции "Карабах: Открывающаяся миру новая панорама Южного Кавказа".

По его словам, строительные работы на освобожденных от оккупации территориях ведутся в соответствии с концепцией "Умное село" и "Умный город".

"В Зангиланском районе завершается строительство первого "умного села". В строительстве применены многочисленные инновационные подходы. Спрос на энергию в деревне будет удовлетворен за счет системы "Зеленая энергия". Устойчивое энергоснабжение будет обеспечиваться за счет сооружения "Архимед". Анодно-катодные системы, которые будут установлены в домах, позволят обогревать помещения с меньшим расходом энергии.

В селе Довлетъярлы Физулинского района заложен фундамент второго по счету "умного села", где будут установлены солнечные панели для альтернативных энергетических решений. В результате внедрения в селе интеллектуальных систем аквакультуры предусматривается создание экспортно-ориентированных рыбных и птицеводческих хозяйств", - отметил он.

Министр отметил, что спутниковые данные о фактических посевных площадях и садах уже проанализированы и нанесены на карту. На территориях, очищенных от мин и боеприпасов, проводятся посевные работы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İnam Kərimov: “Qarabağda əkin sahələri barədə məlumatlar xəritələşdirilib”

Самое читаемое

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Стоимость золота вновь снизилась
Стоимость золота вновь снизилась
20 декабря 2021 г. 19:45
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
Сегодня пройдет конкурс песни Детское Евровидение-2021
ФотоСегодня пройдет конкурс песни "Детское Евровидение-2021"
19 декабря 2021 г. 11:00
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
20 декабря 2021 г. 11:18
В Азербайджан будет поставляться вода премиум-класса с частицами 24-каратного золота
В Азербайджан будет поставляться вода премиум-класса с частицами 24-каратного золота
17 декабря 2021 г. 12:09
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
19 декабря 2021 г. 12:15
В Азербайджане объявлены нерабочие дни следующего года
В Азербайджане объявлены нерабочие дни следующего года
17 декабря 2021 г. 21:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi