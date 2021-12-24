Инам Керимов: В Карабахе проведено картографирование посевных площадей

Включение в посевной оборот новых территорий повысит урожайность, а богатый потенциал пастбищ даст толчок развитию животноводства.

Включение в посевной оборот новых территорий повысит урожайность, а богатый потенциал пастбищ даст толчок развитию животноводства.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на на научно-практической конференции "Карабах: Открывающаяся миру новая панорама Южного Кавказа".

По его словам, строительные работы на освобожденных от оккупации территориях ведутся в соответствии с концепцией "Умное село" и "Умный город".

"В Зангиланском районе завершается строительство первого "умного села". В строительстве применены многочисленные инновационные подходы. Спрос на энергию в деревне будет удовлетворен за счет системы "Зеленая энергия". Устойчивое энергоснабжение будет обеспечиваться за счет сооружения "Архимед". Анодно-катодные системы, которые будут установлены в домах, позволят обогревать помещения с меньшим расходом энергии.

В селе Довлетъярлы Физулинского района заложен фундамент второго по счету "умного села", где будут установлены солнечные панели для альтернативных энергетических решений. В результате внедрения в селе интеллектуальных систем аквакультуры предусматривается создание экспортно-ориентированных рыбных и птицеводческих хозяйств", - отметил он.

Министр отметил, что спутниковые данные о фактических посевных площадях и садах уже проанализированы и нанесены на карту. На территориях, очищенных от мин и боеприпасов, проводятся посевные работы.