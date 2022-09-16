Инам Керимов: Село Агалы – основа сотрудничества с дружескими странами в деле созидания

Строительство аграрных обрабатывающих предприятий в рамках проекта "умного села" позволит продвигать произведенную там продукцию на внутренние и внешние рынки.

Строительство аграрных обрабатывающих предприятий в рамках проекта "умного села" позволит продвигать произведенную там продукцию на внутренние и внешние рынки.

Как сообщает Report, об этом министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов сказал на проходящем в Карабахе тюркском бизнес-форуме, посвященном восстановлению и развитию Карабаха.

"Село Агалы Зангиланского района отстроено заново на основе концепции "умного села", здесь использованы все три компонента Smart village – умное госуправление, умная инфраструктура и услуги и в тоже время созданы умные хозяйственные и деловые условия. Обеспечено возвращение жителей села в родные края спустя 30 лет оккупации, и сегодня они превратились в активных участников работ по строительству в Карабахском регионе. В обеспечении занятости вернувшихся в "умное село" жителей велика доля аграрной сферы. Заложенные в селе интенсивные фруктовые сады, животноводческий комплекс, посевные площади, оснащенные современными системами орошения, рассчитаны на стабильное получение дохода и обеспечение работой жителей Агалы. "Умное село" – не только первый пункт Великого возвращения наших людей на освобожденные территории. Это село также является первой основой сотрудничества с дружескими государствами в деле созидания. Не случайно первый разбитый на освобожденных от оккупации территориях интенсивный сад – Сад братства Азербайджан-Турция находится именно в "умном селе", фундамент первого агропарка с привлечение иностранного и местного капитала заложен здесь", - отметил он.