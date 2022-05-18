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Инам Керимов: Сегодняшние выставки - самые крупные из когда-либо организованных

Инам Керимов: Сегодняшние выставки - самые крупные из когда-либо организованных Открывшиеся сегодня в Баку 15-я Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro и 27-я Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности InterFood Azerbaijan вызывают большой интерес. Это самые крупные выставки из когд
АПК
18 мая 2022 г. 12:01
Инам Керимов: Сегодняшние выставки - самые крупные из когда-либо организованных
Инам Керимов

Открывшиеся сегодня в Баку 15-я Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro и 27-я Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности InterFood Azerbaijan вызывают большой интерес. Это самые крупные выставки из когда-либо организованных.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на открытии выставок.

По словам министра, в выставках принимают участие около 450 компаний из 25 стран мира: "350 из них - иностранные компании. Их интерес к этим выставкам связан с развитием сельскохозяйственного сектора в Азербайджане, государственной поддержкой данной сферы. Наша главная цель - ознакомить фермеров с инновациями, представленными на выставке. На выставке присутствуют министры сельского хозяйства Израиля и Турции, а также другие гости. В рамках выставок планируется обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества".

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Версия на азербайджанском языке İnam Kərimov: "Bugünkü sərgilər indiyədək keçirilmiş ən böyük sərgilərdir"

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