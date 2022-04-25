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Инам Керимов: Предприниматели должны стараться создать полный цикл переработки

Инам Керимов: Предприниматели должны стараться создать полный цикл переработки Предприниматели до процесса производства конечного продукта должны стараться построить целую цепочку переработки.
АПК
25 апреля 2022 г. 17:55
Инам Керимов: Предприниматели должны стараться создать полный цикл переработки

Предприниматели должны стараться создать полную цепь переработки - от производства сырья до конечного продукта.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов.

По его словам, формируя такой полный цикл, предприниматели смогут получать более качественную, разнообразную, конкурентоспособную экспортную продукцию с более выгодной себестоимостью.

Министр подчеркнул, что правительство Азербайджана уделяет особое внимание внедрению цифровых технологий в сельскохозяйственный сектор страны: "Обеспечение устойчивого развития, охрана окружающей среды и тем самым повышение урожайности – одна из наших основных целей".

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Версия на азербайджанском языке İnam Kərimov: “Sahibkarlar tam emal zəncirini qurmağa çalışmalıdırlar”

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