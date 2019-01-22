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    Инам Керимов: Ожидается запуск новых проектов с ФАО

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    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "Программа партнерства, подписанная между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), позволила выйти на новый уровень сотрудничества с международной организацией. В рамках этой программы Азербайджан стал одной из стран, осуществляющих финансирование проектов. Такая модель сотрудничества может стать положительным примером для других стран-членов ФАО".

    Как сообщает Report, об этом на церемонии открытия Программы партнерства ФАО-Азербайджан заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов.

    По его словам, общий объем сельскохозяйственного производства в 2018 году увеличился на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, самообеспеченность мясомолочной продукцией достигла 90%, а по всем видам овощей и фруктов она превысила 100%.

    Керимов отметил, что в 1995-2018 годах с ФАО было реализовано около 53 проектов, в настоящее время реализация 6 проектов продолжается, а 4 проекта планируется запустить в ближайшем будущем.

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