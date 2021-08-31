Инам Керимов: Основная цель - повышение конкурентоспособности фермеров

В Азербайджане будет создана система идентификации и регистрации животных

В Азербайджане будет создана система идентификации и регистрации животных.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель агентства аграрных услуг при минсельхозе Мирза Алиев.

По его словам, в системе учета будет отражена информация о заболеваниях животных: "Все болезни животного будут отражены в базе данных, после присвоения ему идентификационного номера".

"Основной целью работы в аграрной сфере является повышение конкурентоспособности фермеров. Полный переход на частную ветеринарную деятельность в стране является ярким примером этого", - сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов на мероприятии, посвященном полному переходу на частную ветеринарную деятельность в Азербайджане.

По словам министра, процесс охватывает 1 600 ветеринаров, которые финансируются из государственного бюджета: "Это повысит конкурентоспособность в области оказания ветеринарных услуг. В результате и специалисты, и фермеры выиграют от этих изменений. В осуществлении этих реформ министерство тесно сотрудничало с азербайджанским представительством Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Переход на частную ветеринарию позволит повысить качество оказываемых в этой области услуг".