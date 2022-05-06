О нас
Аудио новости

Инам Керимов: Опыт «умного села» в Азербайджане будет использован и в других странах

Инам Керимов: Опыт «умного села» в Азербайджане будет использован и в других странах Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) определила опыт Азербайджана лучшим в сфере электронного сельского хозяйства и цифровой трансформации в сельском хозяйстве.
АПК
6 мая 2022 г. 12:48
Инам Керимов: Опыт «умного села» в Азербайджане будет использован и в других странах

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) определила опыт Азербайджана лучшим в сфере электронного сельского хозяйства и цифровой трансформации в сельском хозяйстве.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов.

«Отрадно, что FAO делится самым передовым в мире опытом в этой сфере и сотрудничает в этом направлении.

Одной из других инициатив FAO является именно «умное село». Для реализации этой инициативы в других государствах будет использоваться опыт «умного села» в Азербайджане», - отметил министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Minister: Azerbaijan's 'smart village' experience to be used in other countries
Версия на азербайджанском языке İnam Kərimov: "Azərbaycanın "ağıllı kənd" təcrübəsindən başqa dövlətlərdə də istifadə ediləcək"

Самое читаемое

В Украине ранения получил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
В Украине ранения получил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
1 мая 2022 г. 16:06
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
1 мая 2022 г. 15:39
В Азербайджане будут увеличены зарплаты врачей
В Азербайджане будут увеличены зарплаты врачей
2 мая 2022 г. 12:35
ВСУ уничтожили два штаба РФ: сотни погибших, возможно убит генерал
ВСУ уничтожили два штаба РФ: сотни погибших, возможно убит генерал
1 мая 2022 г. 04:06
Военные РФ В Херсоне похитили депутата
Военные РФ В Херсоне похитили депутата
1 мая 2022 г. 15:09
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
2 мая 2022 г. 12:57
Зеленский: Херсон, Мелитополь, Бердянск будут освобождены
Зеленский: Херсон, Мелитополь, Бердянск будут освобождены
1 мая 2022 г. 02:07
В Азербайджане еще 700 услуг включены в конверт услуг по обязательному медицинскому страхованию
В Азербайджане еще 700 услуг включены в конверт услуг по обязательному медицинскому страхованию
2 мая 2022 г. 12:32
CNN: Россия может официально объявить войну Украине уже 9 мая
CNN: Россия может официально объявить войну Украине уже 9 мая
3 мая 2022 г. 07:16
Турецкая армия нейтрализовала 19 террористов на севере Сирии
Турецкая армия нейтрализовала 19 террористов на севере Сирии
1 мая 2022 г. 13:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi