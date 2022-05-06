Инам Керимов: Опыт «умного села» в Азербайджане будет использован и в других странах

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) определила опыт Азербайджана лучшим в сфере электронного сельского хозяйства и цифровой трансформации в сельском хозяйстве.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) определила опыт Азербайджана лучшим в сфере электронного сельского хозяйства и цифровой трансформации в сельском хозяйстве.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов.

«Отрадно, что FAO делится самым передовым в мире опытом в этой сфере и сотрудничает в этом направлении.

Одной из других инициатив FAO является именно «умное село». Для реализации этой инициативы в других государствах будет использоваться опыт «умного села» в Азербайджане», - отметил министр.