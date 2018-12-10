Инам Керимов: Инновации позволят заработать миллиарды долларов на сельском хозяйстве

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Баку. 10 декабря REPORT.AZ/ "Обеспечение продовольственными товарами сегодня является одним из ключевых вопросов в мире".

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Инам Каримов на церемонии открытия Международного форума по аграрным технологиям и зеленой энергии (AgTech and Green Energy) в Баку.

"За первые девять месяцев этого года доля сельского хозяйства в ВВП Азербайджана выросла в 4,3 раза, хотя в Азербайджане имеются трудности из-за земельных, водных и климатических факторов. Инновации необходимы для развития аграрного сектора. В результате их применения себестоимость продовольственных товаров снижается примерно на 50%. Этим мы можем добиться того, что в 2020 году доходы в мире от сельского хозяйства могут составить 52 млрд долларов".