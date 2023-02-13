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Инам Керимов: Азербайджан может воспользоваться опытом Израиля в сфере "умного села"

Инам Керимов: Азербайджан может воспользоваться опытом Израиля в сфере "умного села" Азербайджан создает на освобожденных территориях "умные села", и может воспользоваться опытом Израиля в этой сфере.
АПК
13 февраля 2023 г. 11:51
Инам Керимов: Азербайджан может воспользоваться опытом Израиля в сфере умного села

Азербайджан создает на освобожденных территориях "умные села", и может воспользоваться опытом Израиля в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов сказал на азербайджано-израильском инновационном форуме на тему "Сельское хозяйство и образование".

По его словам, Азербайджан объявил освобожденные территории зоной "зеленой" энергии.

Министр подчеркнул, что связи между Азербайджаном и Израилем находятся на высоком уровне: "Существует потенциал для расширения этих связей. В 2021 году в Израиле был организован азербайджано-израильский бизнес-форум, в котором приняли участие компании из обеих стран.

В прошлом году министр сельского хозяйства Израиля принял участие в форуме в Азербайджане. Считаю, что двусторонние встречи, мероприятия положительно влияют на наше сотрудничество, и сегодняшний форум также положительно отразится на нем".

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Версия на английском языке Inam Karimov: Azerbaijan can benefit from Israel's experience in field of Smart Village

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