Инам Керимов: Азербайджан может воспользоваться опытом Израиля в сфере "умного села"

Азербайджан создает на освобожденных территориях "умные села", и может воспользоваться опытом Израиля в этой сфере.

Азербайджан создает на освобожденных территориях "умные села", и может воспользоваться опытом Израиля в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов сказал на азербайджано-израильском инновационном форуме на тему "Сельское хозяйство и образование".

По его словам, Азербайджан объявил освобожденные территории зоной "зеленой" энергии.

Министр подчеркнул, что связи между Азербайджаном и Израилем находятся на высоком уровне: "Существует потенциал для расширения этих связей. В 2021 году в Израиле был организован азербайджано-израильский бизнес-форум, в котором приняли участие компании из обеих стран.

В прошлом году министр сельского хозяйства Израиля принял участие в форуме в Азербайджане. Считаю, что двусторонние встречи, мероприятия положительно влияют на наше сотрудничество, и сегодняшний форум также положительно отразится на нем".