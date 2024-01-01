Импорт пшеницы в Азербайджан освобожден от НДС еще на 3 года

Импорт и продажа пшеницы, производство и реализация пшеничной муки и хлеба в Азербайджане освобождены от налогообложения еще на три года.

Импорт и продажа пшеницы, производство и реализация пшеничной муки и хлеба в Азербайджане освобождены от налогообложения еще на три года.

Как сообщает Report, это нашло отражение в поправке в Налоговый кодекс.

Срок действия льготы продлен до 1 января 2027 года.

Отметим, что импорт и продажа пшеницы, производство и реализация пшеничной муки и хлеба в Азербайджане были освобождены от налогобложения с 1 января 2017 года, в последующем этот срок продлевался дважды.

Ставка НДС в стране составляет 18%.