Импорт пшеницы в Азербайджан освобожден от НДС еще на 3 года

Импорт и продажа пшеницы, производство и реализация пшеничной муки и хлеба в Азербайджане освобождены от налогообложения еще на три года.
Как сообщает Report, это нашло отражение в поправке в Налоговый кодекс.
Срок действия льготы продлен до 1 января 2027 года.
Отметим, что импорт и продажа пшеницы, производство и реализация пшеничной муки и хлеба в Азербайджане были освобождены от налогобложения с 1 января 2017 года, в последующем этот срок продлевался дважды.
Ставка НДС в стране составляет 18%.