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Импорт пшеницы в Азербайджан освобожден от НДС еще на 3 года

Импорт пшеницы в Азербайджан освобожден от НДС еще на 3 года Импорт и продажа пшеницы, производство и реализация пшеничной муки и хлеба в Азербайджане освобождены от налогообложения еще на три года.
АПК
1 января 2024 г. 15:27
Импорт пшеницы в Азербайджан освобожден от НДС еще на 3 года

Импорт и продажа пшеницы, производство и реализация пшеничной муки и хлеба в Азербайджане освобождены от налогообложения еще на три года.

Как сообщает Report, это нашло отражение в поправке в Налоговый кодекс.

Срок действия льготы продлен до 1 января 2027 года.

Отметим, что импорт и продажа пшеницы, производство и реализация пшеничной муки и хлеба в Азербайджане были освобождены от налогобложения с 1 января 2017 года, в последующем этот срок продлевался дважды.

Ставка НДС в стране составляет 18%.

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Версия на английском языке Azerbaijan exempts wheat imports and sales from taxes for another 3 years
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana buğda idxalı daha 3 il müddətinə ƏDV-dən azad edilib

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