Импорт пшеницы в Азербайджан освобожден от НДС еще на 3 года

Сегодня состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в онлайн-формате. На заседании был обсужден проект закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс” и рекомендован к рассмотрени

Сегодня состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в онлайн-формате. На заседании был обсужден проект закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс” и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании.

Как сообщает Report, согласно действующему Налоговому кодексу, импорт и реализация пшеницы, производство и реализация пшеничной муки и хлеба освобождены от НДС с 1 января 2017 года сроком на 4 года.

Согласно принятой поправке, импорт и реализация пшеницы, производство и реализация пшеничной муки и хлеба освобождаются от НДС с 1 января 2017 года сроком на 7 лет. При этом срок освобождения от НДС производства и реализации отрубей также увеличивается на 3 года.

Производство и реализация отрубей были освобождены от НДС с 1 марта 2019 года сроком на 2 года.