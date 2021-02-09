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Импорт пшеницы в Азербайджан освобожден от НДС еще на 3 года

Импорт пшеницы в Азербайджан освобожден от НДС еще на 3 года Сегодня состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в онлайн-формате. На заседании был обсужден проект закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс” и рекомендован к рассмотрени
АПК
9 февраля 2021 г. 17:32
Импорт пшеницы в Азербайджан освобожден от НДС еще на 3 года

Сегодня состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в онлайн-формате. На заседании был обсужден проект закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс” и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании.

Как сообщает Report, согласно действующему Налоговому кодексу, импорт и реализация пшеницы, производство и реализация пшеничной муки и хлеба освобождены от НДС с 1 января 2017 года сроком на 4 года.

Согласно принятой поправке, импорт и реализация пшеницы, производство и реализация пшеничной муки и хлеба освобождаются от НДС с 1 января 2017 года сроком на 7 лет. При этом срок освобождения от НДС производства и реализации отрубей также увеличивается на 3 года.

Производство и реализация отрубей были освобождены от НДС с 1 марта 2019 года сроком на 2 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan exempts wheat imports to Azerbaijan for another 3 years
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana buğda idxalı daha 3 il ƏDV-dən azad edilir

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