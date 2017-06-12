Импорт мяса в Азербайджан подорожал на 19%

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В январе-мае в Азербайджан импортировано 19 965 тонн мяса на 29,447 млн манатов. Средняя стоимость 1 кг мяса составила 1,48 долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета.

В аналогичном периоде прошлого года в страну ввезено 8 132 тонн мяса на 10,106 млн манатов. Средняя стоимость 1 кг мяса на тот период составила 1,24 долларов. Таким образом, в годовом сравнении цена на мясо выросла на 19,4%.

Отметим, что импорт мяса составил 1,05% общего импорта в страну за 5 месяцев 2017 года.