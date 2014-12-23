Экспорт фруктов и овощей в Азербайджане увеличился на 18%

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, за январь-ноябрь 2014 года объем экспорта фруктов и овощей в Азербайджане возрос на 17,9%, достигнув 268,1 млн. долларов США.

Что же касается импорта фруктов и овощей, здесь наблюдается спад. Так, в этом году импорт сократился на 13,4% и составил 22,3 млн. долларов. Таким образом, коэффициент импорта данной продукции составил всего лишь 0,27% от общего импорта по стране.

Отметим, что в течение периода января-ноября Азербайджан осуществил со своими иностранными торговыми партнерами (147 странами) торговые операции на сумму 28,825 млрд. долларов, 8,112 млрд. долларов из которых приходятся на долю импорта, а 20,713 млрд. долларов - экспорта. В результате этого положительное сальдо в торговых операциях составило 12,601 млрд. долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импорта возрос на 16,6%, экспорт же сократился на 5,8%. Что же касается положительного сальдо, то оно увеличилось на 2,7%.