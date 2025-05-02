Ильхама Гадимова: Фермеры должны формировать производственные планы с учетом климатических рисков

Ильхама Гадимова: Фермеры должны формировать производственные планы с учетом климатических рисков

Наводнения, экстремальные погодные условия и другие негативные последствия климатического кризиса все чаще сказываются на сельском хозяйстве.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова в комментарии для журналистов.

По ее словам, аграрии должны учитывать климатические риски при планировании производства. "Государство также усиливает механизмы поддержки в этой сфере. К сожалению, иногда даже произведенная продукция не отражается в статистике, что искажает официальные данные. Кроме того, рыночные возможности остаются важным фактором при принятии решений фермерами", - сказала она.

Ильхама Гадимова подчеркнула, что изменение климата должно постоянно оставаться в фокусе аграрной политики.

Заместитель министра добавила, что в рамках Форума по развитию агробизнеса впервые были награждены отличившиеся фермеры.