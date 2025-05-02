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Ильхама Гадимова: Фермеры должны формировать производственные планы с учетом климатических рисков

Ильхама Гадимова: Фермеры должны формировать производственные планы с учетом климатических рисков Ильхама Гадимова: Фермеры должны формировать производственные планы с учетом климатических рисков
АПК
2 мая 2025 г. 13:07
Ильхама Гадимова: Фермеры должны формировать производственные планы с учетом климатических рисков

Наводнения, экстремальные погодные условия и другие негативные последствия климатического кризиса все чаще сказываются на сельском хозяйстве.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова в комментарии для журналистов.

По ее словам, аграрии должны учитывать климатические риски при планировании производства. "Государство также усиливает механизмы поддержки в этой сфере. К сожалению, иногда даже произведенная продукция не отражается в статистике, что искажает официальные данные. Кроме того, рыночные возможности остаются важным фактором при принятии решений фермерами", - сказала она.

Ильхама Гадимова подчеркнула, что изменение климата должно постоянно оставаться в фокусе аграрной политики.

Заместитель министра добавила, что в рамках Форума по развитию агробизнеса впервые были награждены отличившиеся фермеры.

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Версия на английском языке Deputy Minister: Farmers should formulate their production plans taking climate risks into account
Версия на азербайджанском языке İlhamə Qədimova: "Fermerlər iqlim risklərini nəzərə alaraq istehsal planlarını formalaşdırmalıdır"

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