Ильхам Гулиев: В освобожденных районах создается водная инфраструктура для снижения зависимости от внешних источников

В Азербайджане ведется активное строительство водной инфраструктуры на освобожденных территориях с целью снижения зависимости от внешних водных ресурсов.

В Азербайджане ведется активное строительство водной инфраструктуры на освобожденных территориях с целью снижения зависимости от внешних водных ресурсов.

Как передает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил заместитель председателя правления Региональной службы мелиорации при Государственном агентстве водных ресурсов Ильхам Гулиев.

"Сегодня около 70% водоснабжения страны обеспечивается за счет внешних источников, включая реки Кура, Араз и Самур", - отметил он. По его словам, строительство водохранилищ и сетей в Карабахе направлено на снижение этой зависимости и имеет стратегическое значение.

Гулиев также подчеркнул, что применяются современные водосберегающие технологии, в частности, системы капельного орошения.

"Во многих регионах идет переход на интенсивные методы полива, что способствует как экономии воды, так и росту урожайности", - сказал он.

Кроме того, по словам Гулиева, ведется исследование подземных водных ресурсов с участием международных специалистов: "По итогам этих работ будет разработан план восстановления используемых запасов".

ФОТО: Вугар Ханларов