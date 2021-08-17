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Ильхам Алиев: В Кельбаджаре восстановлено животноводство

Ильхам Алиев: В Кельбаджаре восстановлено животноводство "На пастбища Кельбаджара вернулись животноводы. Вернули и пчеловодов. Здесь уже пасут овец. И эта традиция была восстановлена".
АПК
17 августа 2021 г. 01:13
Ильхам Алиев: В Кельбаджаре восстановлено животноводство
Ильхам Алиев

"На пастбища Кельбаджара вернулись животноводы. Вернули и пчеловодов. Здесь уже пасут овец. И эта традиция была восстановлена".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в Кельбаджарский район.

Животноводы поприветствовали главу государства и его супругу. "Они приветствуют нас, и мы приветствуем их. Добро пожаловать на родину", - добавил Президент Азербайджана.

Кадрами из поездки на своей официальной странице в Instagram поделилась Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Видеоİlham Əliyev: “Kəlbəcərdə heyvandarlıq bərpa edilib”

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