Ильхам Алиев: Порой потери воды в Азербайджане составляют 40 и даже 50 процентов

Президент Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/74b57c9bfef31939bca3ff3df7b09e1b/5c37e407-eafd-43c7-89a7-e717bb0acadb_292.jpg

"Считаю, что наше сегодняшнее обсуждение было чрезвычайно важным и обнадеживающим. Еще раз выражаю вам признательность за поддержку этих инициатив. Желая модернизировать нашу страну, мы провели многочисленные обсуждения, и каждый понимает, что без современных технологий это невозможно. Поэтому, думаю, все, что мы сегодня обсудили, будет реализовано, потому что все наши ранее запланированные инициативы уже претворены в жизнь".

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на видеоконференции с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO Келли Крамер, вице-президентом Гаем Дитрихом и другими представителями руководства компании.

"Возвращаясь к управлению водными ресурсами, вы правильно отметили вопрос потери воды. Такая проблема есть и у нас. Порой потери воды в Азербайджане составляют 40 и даже 50 процентов. Мы не только теряем воду, но и наносим вред почве, так как она вымывается и становится непригодной для сельского хозяйства. Думаю, объединив усилия и воспользовавшись вашим опытом, мы можем добиться большого успеха в повышении урожайности.

Ресурсы плодородных земель у нас ограничены. Мы должны повысить урожайность для обеспечения себя сельскохозяйственной продукцией и повышения экспортной способности. А это возможно только в результате применения современных технологий", - сказал Ильхам Алиев.