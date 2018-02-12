Ильхам Алиев утвердил "Государственную программу по развитию чаеводства в Азербайджанской Республике на 2018-2027 годы"

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы по развитию чаеводства в Азербайджанской Республике на 2018-2027 годы".

Как сообщает Report, "Государственная программа по развитию чаеводства в Азербайджанской Республике на 2018-2027 годы" утверждена в целях развития чаеводства, удовлетворения спроса на чайную продукцию за счет местного производства, увеличения экспортного потенциала чаеводства, повышения занятости и материального благосостояния сельского населения.

В целях финансирования мер, предусмотренных Государственной программой, утвержденной настоящим распоряжением, министерству финансов Азербайджанской Республики и министерству экономики Азербайджанской Республики поручено принять необходимые меры для предусмотрения финансовых средств в процессе составления соответственно государственного бюджета и государственных инвестиционных программ.

Министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики поручено координировать осуществление мер, предусмотренных Государственной программой, и раз в год информировать президента Азербайджанской Республики о ходе исполнения Государственной программы.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.