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Икрамов: Узбекистан готов способствовать развитию хлопководства в Карабахе

Икрамов: Узбекистан готов способствовать развитию хлопководства в Карабахе 11:53 Узбекистан может поделиться опытом с Азербайджаном по созданию хлопково-текстильных кластеров и готов способствовать развитию хлопководства как одной из традиционных отраслей в Карабахе.
АПК
11 декабря 2021 г. 12:38
Икрамов: Узбекистан готов способствовать развитию хлопководства в Карабахе

Узбекистан может поделиться опытом с Азербайджаном по созданию хлопково-текстильных кластеров и готов способствовать развитию хлопководства как одной из традиционных отраслей в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом на 2-м заседании узбекско-азербайджанского делового совета заявил председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана и сопредседатель Совета с узбекской стороны Адхам Икрамов.

"Мы готовы оказать всяческую поддержку азербайджанским предпринимателям", - сказал А.Икрамов.

Президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана (ASK) и сопредседатель Совета с азербайджанской стороны Мамед Мусаев сообщил, что товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном за последний год вырос до 80 млн долларов США.

Он подчеркнул, что Азербайджан выполняет функцию важного транспортного коридора в интеграции тюркоязычных стран и дал подробную информацию о больших перспективах Зангезурского коридора, экономических возможностях земель в Карабахе.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, а также чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов подчеркнули наличие прочных дипломатических отношений между двумя странами и выразили готовность оказать поддержку бизнесменам.

Вице-президент ASK, президент Cahan Holding Вугар Аббасов обратил внимание на взаимные инвестиции между двумя странами, подчеркнув, что экономическое развитие Карабаха открывает большие возможности для узбекских инвесторов.

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Версия на английском языке Ikramov says Uzbekistan ready to contribute to development of cotton growing in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Palata sədri: "Özbəkistan Qarabağda pambıqçılığın inkişafına kömək edə bilər"

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