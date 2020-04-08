​IFC помогает увеличить возможности агрокредитования в Азербайджане

Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (AMFA) и Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в Группу Всемирного банка, подписали новое соглашение о сотрудничестве.

Об этом Report сообщили в Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

В рамках этого соглашения небанковские кредитные организации - члены AMFA увеличат свои возможности по кредитованию сельского хозяйства.

В частности, члены AMFA смогут воспользоваться инструментом оценки аграрных рисков CLARA, который обеспечивает более упрощенный доступ фермеров к финансированию, автоматизируя процесс оценки рисков и кредитования.

Платформа CLARA - инструментарий анализа кредитоспособности агро-клиентов, предназначенный для быстрой и эффективной оценки производственных рисков в сельском хозяйстве, а также помощи кредитно-финансовым структурам с точными прогнозами и расчетами в этом направлении.