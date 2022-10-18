Ибрагим Калын: США дали гарантии выхода российского зерна на рынки

США дали гарантии выхода российского зерна и другой агропродукции на рынки.

США дали гарантии выхода российского зерна и другой агропродукции на рынки.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал A Haber со ссылкой на официального представителя президента Турции Ибрагима Калына.

"В беседах с нашими американскими партнерами мы получили гарантии того, что не будет препятствия для выхода российской продукции на рынки, мы предложили обнародовать это, чтобы снять вопросы", - заявил он.

Он добавил, что Анкара пока не получила от Москвы четкого ответа по продолжению "зерновой сделки".

"Турция и ООН продолжают контакты с Россией по этому вопросу, для нас было бы идеальным продление сделки на шесть месяцев или на год", - отметил Калын.

Ранее офис Гутерриша сообщил, что переговоры ООН в Москве по зерновой сделке прошли "позитивно и конструктивно".