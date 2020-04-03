Хорошая новость для получающих субсидии фермеров Азербайджана

Kapital Bank и "Азерпочт" проводят различные мероприятия в связи с особым режимом, введенным в стране из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как передает Report, в соответствии со стратегиями корпоративной социальной ответственности организации совместно запустили очередную кампанию поддержки с целью проявления заботы о фермерах.

В рамках проекта "Субсидия 2020", реализуемого по инициативе Агентства аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства и при поддержке Kapital Bank, субсидии фермерам выплачиваются не наличными, а через "фермерскую карту". Для предотвращения массового скопления людей в закрытых помещениях данные карты отныне будут доставляться на адреса фермеров с помощью филиалов "Азерпочт". Для получения карт фермерам больше не придется приходить в филиалы Kapital Bank.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиалах и 14 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196.