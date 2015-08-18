Хиллари Клинтон выступила против бурения скважин в Арктике

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон высказалась против добычи нефти и газа в Арктике. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Арктика — это уникальное сокровище, бурение там не стоит такого риска", — написала экс-госсекретарь США в Twitter.

17 августа стало известно, что англо-голландская нефтегазовая корпорация Shell возобновила разрешение на разведку и бурение нефтяных скважин в Северном Ледовитом океане в районе Аляски на более чем двадцать лет.

По подсчетам Геологической службы США, в Арктике находятся 13% от еще неразведанных мировых запасов нефти или 90 млрд. баррелей нефти. Из них порядка 26 млрд. баррелей — в территориальных водах США.