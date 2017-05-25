Губернатор: Тюменская область может стать окном для поставок сельхозпродукции Азербайджана на российский восток

Тюмень. 25 мая. REPORT.AZ/ Тюменская область заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в агропромышленном секторе.

Как сообщает Report, об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на встрече с азербайджанскими журналистами, посетившими регион в рамках пресс-тура "Тюменская область: реалии, потенциал, развитие".

Он добавил, что в ходе состоявшегося в конце прошлого года визита делегации Тюменской области в Баку азербайджанской стороне было предложено инвестировать в создание овощно-распределительного центра в регионе, так как появление подобного центра позволит осуществлять поставки азербайджанской продукции в различные, в том числе и восточные, регионы России.

"Мы серьезно обсуждали с нашими деловыми коллегами из Азербайджана создание овощно-распределительного центра (ОРЦ) в Тюменской области на готовой площадке индустриального парка со всей необходимой инженерной инфраструктурой", - подчеркнул губернатор.

По его словам, стороны обсудили оптимальные поставки азербайджанской продукции в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа посредством Тюменской области по наиболее оптимальной схеме.

"Мне кажется, что этот проект имеет право на жизнь, потому что в этом заинтересованы обе стороны. Потому что с учетом того, сколько Азербайджан имеет этой продукции, и сколько ее потребляется в Тюменской области и Ханты-Мансийском АО, Тюмень могла бы стать окном захода и в наши восточные территории. Поэтому считаю, что этот проект наиболее реален и осуществим", - подчеркнул В. Якушев.

Глава области также указал на активное развитие агропромышленного комплекса (АПК) в обоих регионах, однако подчеркнул, что производство с учетом климата и географического расположения разнится. "Вы находитесь в более южной части и специализируетесь на несколько иных направлениях, но, тем не менее, АПК занимает достаточно большую часть и в нашем валовом региональном производстве", - сказал он.

Глава области отметил, что азербайджанской стороне также было представлено несколько предложений в сфере отдыха, в частности, строительство SPA-отелей с использованием минеральных источников.

"Тюменская область богата минеральными источниками, у нас их достаточно много. С этой точки зрения мы действительно уникальный регион. Сегодня у нас имеются дома отдыха, санатории, которые предоставляют такие услуги, но в этом плане сектор можно было бы достаточно серьезно расширить", - добавил губернатор.