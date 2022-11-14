ГТК: Будет обеспечен ускоренный пропуск через таможню скоропортящейся сельхозпродукции

14:08

Государственный таможенный комитет (ГТК) обеспечит ускоренный пропуск через таможенные пункты контроля экспортируемой из Азербайджана сельскохозяйственной продукции, особенно скоропортящейся.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, об этом заявили на прошедшей в комитете встрече с экспортерами сельхозпродукции с участием руководства ГТК и структур министерства сельского хозяйства.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с режимом консигнации при реализации плодоовощной продукции, усиления сотрудничества таможни и бизнеса, следования требованиям законодательства при экспортно-импортных операциях и др.