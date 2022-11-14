О нас

ГТК: Будет обеспечен ускоренный пропуск через таможню скоропортящейся сельхозпродукции

ГТК: Будет обеспечен ускоренный пропуск через таможню скоропортящейся сельхозпродукции 14:08
АПК
14 ноября 2022 г. 14:46
ГТК: Будет обеспечен ускоренный пропуск через таможню скоропортящейся сельхозпродукции

Государственный таможенный комитет (ГТК) обеспечит ускоренный пропуск через таможенные пункты контроля экспортируемой из Азербайджана сельскохозяйственной продукции, особенно скоропортящейся.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, об этом заявили на прошедшей в комитете встрече с экспортерами сельхозпродукции с участием руководства ГТК и структур министерства сельского хозяйства.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с режимом консигнации при реализации плодоовощной продукции, усиления сотрудничества таможни и бизнеса, следования требованиям законодательства при экспортно-импортных операциях и др.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ВидеоDGK: "Tez xarab olan aqrar məhsulların sürətli keçidi təmin olunacaq"

Самое читаемое

В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
10 ноября 2022 г. 15:33
Рашад Даглы совершил убийство
Рашад Даглы совершил убийство
9 ноября 2022 г. 07:44
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
11 ноября 2022 г. 12:55
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
10 ноября 2022 г. 15:41
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
10 ноября 2022 г. 21:08
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
ВидеоЧисло пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
13 ноября 2022 г. 21:48
Стал известен итоговый состав сборной Бразилии на ЧМ-2022
Стал известен итоговый состав сборной Бразилии на ЧМ-2022
7 ноября 2022 г. 23:04
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
10 ноября 2022 г. 14:04
Президент Азербайджана пригласил глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур
Президент Азербайджана пригласил глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур
11 ноября 2022 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi