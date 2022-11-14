ГТК: Будет обеспечен ускоренный пропуск через таможню скоропортящейся сельхозпродукции

Государственный таможенный комитет (ГТК) обеспечит ускоренный пропуск через таможенные пункты контроля экспортируемой из Азербайджана сельскохозяйственной продукции, особенно скоропортящейся.
Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, об этом заявили на прошедшей в комитете встрече с экспортерами сельхозпродукции с участием руководства ГТК и структур министерства сельского хозяйства.
На встрече были обсуждены вопросы, связанные с режимом консигнации при реализации плодоовощной продукции, усиления сотрудничества таможни и бизнеса, следования требованиям законодательства при экспортно-импортных операциях и др.