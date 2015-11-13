​ГСВН: В ходе проведения мониторинга не было обнаружено возбудителей птичьего гриппа

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Государственная служба ветеринарного надзора (ГСВН) при министерстве сельского хозяйства 2 ноября начала очередной мониторинг заболеваемости птичьим гриппом с участием специалистов и сотрудников министерства здравоохранения, министерства экологии и природных ресурсов. Контрольные мероприятия были проведены в местах временного обитания перелетных птиц на Абшеронском полуострове, в национальных заповедниках и парках Шабранского, Сальянского, Агджабединского и Лянкяранского районов, в том числе, прибрежных зонах и других территориях. Кроме того, в ходе мониторинга были взяты образцы в птицеводческих и частных хозяйствах.

Как сообщили Report в ГСВН, взятые в ходе проведения мониторинга патологические материалы 20 голов диких птиц и образцы крови 1 835 голов домашних птиц исследованы в Республиканской ветеринарной лаборатории. ГСВН сообщает, что исследования завершены 13 ноября и ни в одном из образцов не было обнаружено возбудителя птичьего гриппа.

Государственная служба ветеринарного надзора доводит до сведения населения и руководителей птицеводческих хозяйств, что в связи с миграцией перелетных птиц и наступлением холодов домашних и промышленных птиц следует держать в закрытых условиях, не проводить мероприятий по самостоятельному лечению и прививанию животных (скота, птиц, рыб, пчел и др.), а также необходимо содержать их в условиях, отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям.

Отмечается, что 7 декабря буден дан старт очередному мониторингу.

На сегодняшний день эпизоотическая ситуация по заболеваемости птичьим гриппом в республике стабильная. Для сохранения этой стабильности Служба совместно с другими соответствующими структурами продолжает проводить необходимые мероприятия.