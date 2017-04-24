ГСВК назвала причину массового падежа рыбы в Агджабеди

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В частном рыболовном хозяйстве жителя села Гаджибадалли Агджабендинского района Талята Рустамова произошел массовый падеж рыбы. В связи с этим сотрудники Ветеринарного управления Агджабединского района осмотрели территорию указанного рыболовного хозяйства.

Об этом Report сообщили из Государственной службы ветеринарного контроля (ГСВК) при министерстве сельского хозяйства.

По информации, было установлено, что в искусственном озере произошла массовая гибель рыбы трех видов. Кроме того, хозяйство не было зарегистрировано Государственной службой ветеринарного контроля и министерством экологии и природных ресурсов.

Для выяснения причины падежа рыбы в искусственном озере площадью свыше 1 га были взяты образцы и направлены в Бардинскую зональную ветеринарную лабораторию и Республиканскую ветеринарную лабораторию.

Погибшую рыбу собрали и уничтожили при непосредственном контроле сотрудников Ветеринарного управления Агджабединского района.

Во взятых и обследованных в лабораториях образцах не было выявлено возбудителей инфекционных заболеваний и случаев отравления.

Предположительно, рыбы погибли из-за нехватки кислорода в результате нарушения циркуляции воды в озере и отсутствия пресной воды. Массовый падеж рыбы зафиксирован лишь в частном хозяйстве жителя агджабединского села Гаджибадалли Талята Рустамова. В других хозяйствах на территории района аналогичный факт не зарегистрирован и эпизоотическая ситуация в районе стабильная.