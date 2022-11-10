Грузовики, перевозящие хурму из Азербайджана в Россию, задерживаются на границе

В Загатальском районе Азербайджана начался сбор хурмы. В основном хурмовые сады преобладают в Загатальском и Балакенском районах. Свою продукцию фермеры поставляют на российский рынок. По сравнению с предыдущими годами, в этом году фермеры столкнулись с п

В Загатальском районе Азербайджана начался сбор хурмы. В основном хурмовые сады преобладают в Загатальском и Балакенском районах. Свою продукцию фермеры поставляют на российский рынок. По сравнению с предыдущими годами, в этом году фермеры столкнулись с проблемой сбыта продукции.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили выращивающие хурму фермеры.

Они жалуются на снижение покупательной способности: "Уже несколько дней как мы начали сбор хурмы. Несмотря на это, покупательная способность предпринимателей, поставляющих хурму на внутренний и внешний рынки, значительно снизилась по сравнению с предыдущими годами. Причиной тому является война между Россией и Украиной".

В районах хурма закупалась у фермеров местными поставщиками и экспортировалась в Россию и Украину. По словам предпринимателей, занимающихся поставками хурмы на зарубежные рынки, на сегодня невозможно отправлять хурму в Украину, так как там идет война.

В настоящее время хурма поставляется только на российский рынок. Согласно информации, при пересечении азербайджано-российской границы возникают задержки, длинные очереди, так как грузовики задерживаются без объяснения причин.