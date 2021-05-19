О нас
Report Georgia
Аудио новости

Грузия увеличила импорт чая из Азербайджана на 3%

Грузия увеличила импорт чая из Азербайджана на 3% В январе-апреле этого года Грузия закупила из Азербайджана 259,7 тонны чая на сумму 1 млн 594,6 тыс. долларов США.
АПК
19 мая 2021 г. 16:14
Грузия увеличила импорт чая из Азербайджана на 3%

В январе-апреле этого года Грузия закупила из Азербайджана 259,7 тонны чая на сумму 1 млн 594,6 тыс. долларов США.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило Национальное статистическое управление Грузии.

Согласно информации, объем продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 7,7 тонны или на 3%.

За первые четыре месяца из соседней страны в Азербайджан было импортировано 111,4 тонны чая на сумму 759,6 тыс. долларов США, что на 0,1 тонны больше показателя годом ранее.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Georgia increases tea imports from Azerbaijan 3%
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Azərbaycandan çay idxalını 3 % artırıb

Самое читаемое

В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
16 мая 2021 г. 13:25
Восстановлена работа общественного транспорта
Восстановлена работа общественного транспорта
16 мая 2021 г. 06:00
Состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
ФотоСостоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
15 мая 2021 г. 20:37
МИД Азербайджана распространил заявление
МИД Азербайджана распространил заявление
13 мая 2021 г. 22:12
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
13 мая 2021 г. 14:14
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
15 мая 2021 г. 18:25
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
15 мая 2021 г. 19:03
В Азербайджане начинается вакцинация препаратом Sputnik V
В Азербайджане начинается вакцинация препаратом "Sputnik V"
17 мая 2021 г. 14:00
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении Достлуг
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении "Достлуг"
13 мая 2021 г. 11:18
В Грузии совершено нападение на азербайджанцев, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО
В Грузии совершено нападение на азербайджанцев, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО
17 мая 2021 г. 00:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi