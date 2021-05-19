Грузия увеличила импорт чая из Азербайджана на 3%

В январе-апреле этого года Грузия закупила из Азербайджана 259,7 тонны чая на сумму 1 млн 594,6 тыс. долларов США.

В январе-апреле этого года Грузия закупила из Азербайджана 259,7 тонны чая на сумму 1 млн 594,6 тыс. долларов США.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило Национальное статистическое управление Грузии.

Согласно информации, объем продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 7,7 тонны или на 3%.

За первые четыре месяца из соседней страны в Азербайджан было импортировано 111,4 тонны чая на сумму 759,6 тыс. долларов США, что на 0,1 тонны больше показателя годом ранее.