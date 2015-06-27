Греция в одностороннем порядке прекратила переговоры с кредиторами

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Власти Греции в одностороннем порядке вышли из переговоров с кредиторами по решению проблемы своего долга. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

"Греция положила конец переговорам в одностороннем порядке", - сказал он.

Ранее председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум назвал достойным сожаления решение греческого правительства отказаться от последних предложений кредиторов по урегулированию проблемы долга и провести в стране референдум.

"Для меня было сегодня очень плохим сюрпризом узнать о решении греческого правительства, которое, по сути дела, отвергло последние предложения трех (европейских и международных) институтов и на этой негативной основе предложило парламенту провести референдум, опять же с негативным советом греческому народу", - заявил он по прибытии в субботу на экстренное заседание министров финансов Еврогруппы.