Греческие СМИ назвали основных претендентов на 17% акций DESFA

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Бельгийская Fluxys, голландская Gasunie и итальянские Infrastrutture Trasporto Gas и Snam Rete Gas претендуют на покупку 17% акций в греческой газораспределительной компании DESFA. Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают греческие СМИ.

Согласно информации, правительство Греции предложило Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) согласиться на снижение доли, которую та намерена приобрести в DESFA, c 66% до 49% для получения одобрения данной сделки антимонопольными органами ЕС.

В настоящее время существует два возможных варианта приватизации DESFA. Первый вариант предполагает продажу ГНКАР 49% акций DESFA с изменением цены, требуемой к оплате. Второй сценарий предусматривает завершение продажи 66% акций DESFA, но с дополнительным соглашением об обратном выкупе правительством Греции из этого объема 17% акций газораспределительной компании, чтобы за греческой стороной остался 51% акций DESFA.