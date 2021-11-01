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Готово ли "Умное село" принять первых жителей?

Готово ли "Умное село" принять первых жителей? В большинстве из 200 частных домов, построенных в рамках проекта “Умное село”, реализуемого в селе Агалы Зангиланского района, завершены работы.
АПК
1 ноября 2021 г. 15:48
Готово ли Умное село принять первых жителей?

В большинстве из 200 частных домов, построенных в рамках проекта “Умное село”, реализуемого в селе Агалы Зангиланского района, завершены работы.

Об этом Report заявил директор Центра аграрной науки и инноваций Минсельхоза Акбер Аббасов.

По его словам, многие дома в селе оснащены мебелью: “В здании школы, рассчитанном на 360 учащихся, проводятся окончательные работы. Строительство 4 социальных зданий в деревне будет завершено в короткие сроки. Создано искусственное озеро вместимостью 150 тыс. кубометров для получения альтернативной энергии. Все работы проводятся в соответствии с графиком, в кратчайшие сроки жители сел Биринджи, Икинджи и Учюнджю Агалы будут поэтапно переселяться”.

В связи с реализацией проекта "Умное село" на территории более 110 гектаров ведутся строительные работы. В “Умной школе” при селе будут созданы возможности для дистанционного обучения. В селе будут проложены пешеходные и велосипедные дорожки.

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