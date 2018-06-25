Госветнадзор: Эпизоотическое состояние в Азербайджане стабильное

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Кюрдемир. 25 июня. REPORT.AZ/ "На данный момент эпизоотическое состояние в Азербайджане стабильное".

Об этом в заявлении центрально-аранскому бюро Report сказал новый начальник Государственной службы ветеринарного надзора (ГСВН) при министерстве сельского хозяйства Баяндур Рзаев.

По его словам, до конца июня все работы по профилактической вакцинации на территории республики будут завершены:

"До сих пор Государственной службой ветеринарного надзора не было зарегистрировано серьезной инфекции".

Б.Рзаев заявил о продолжении встреч нового руководства ГСВН в регионах:

"Нами проводятся мероприятия, направленные на улучшение отношений между ветеринарами и населением, организацию работы ветеринарной службы, своевременное пресечение возможного инфекционного заболевания и пр".