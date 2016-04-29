​Государство восстановит фермерские хозяйства, пострадавшие от вандализма армян

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ "Фермерское хозяйство "Qara inək", пострадавшее в результате обстрела армян из артиллерийских установок, будет восстановлено государством".

Об этом сообщил корреспонденту Карабахского бюро Report исполнительный директор Национального фонда помощи предпринимательству министерства экономики Ширзад Абдуллаев.

Ш.Абдуллаев добавил, что планируется также расширение фермерского хозяйства и строительство нового молокоперерабатывающего завода: "Государство окажет поддержку и другим фермерским хозяйствам на прифронтовых территориях, пострадавшим в результате вандализма армян. Предпринимателям будут выданы кредиты на их восстановление".

Отметим, что в результате нарушения армянскими вооруженными подразделениями режима прекращения огня в ночь с 27 на 28 апреля фермерскому хозяйству в селе Афетли нанесен серьезный ущерб. В комплекс попали ракеты "Град" и пушечные снаряды, в результате чего убито 11, пострадало 19 голов крупного рогатого скота. Техническое оборудование фермы, в том числе доильное оборудование и холодильные установки стоимостью 30 тыс. евро пришли в непригодное состояние.

Для информации отметим, что ООО "Qara inək fermer təsərrüfatı" создано за счет льготного кредита, выделенного Национальным фондом помощи предпринимательству министерства экономики и промышленности. Скот, каждый стоимостью 5 тыс. манатов, был привезен в хозяйство из Германии и других стран.