 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Госструктуры Азербайджана и Турции создают трехстороннюю платформу для сотрудничества

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 11 декабря REPORT.AZ/ "Министерство сельского хозяйства, Агентство продовольственной безопасности Азербайджана и министерство сельского и лесного хозяйства Турции создают трехстороннюю платформу для сотрудничества".

    Об этом сообщил Report председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли.

    "Создание этой платформы станет импульсом для решения серьезных проблем в сфере продовольственной безопасности для Азербайджана", - сказал он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi