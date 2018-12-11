Госструктуры Азербайджана и Турции создают трехстороннюю платформу для сотрудничества

© Report/ Elchin Murad https://report.az/storage/news/9b66bd0ce9c527ef69a03db4b4f162c1/74b45abb-a3f8-4dc4-a440-02416543e1c5_292.jpg

Баку. 11 декабря REPORT.AZ/ "Министерство сельского хозяйства, Агентство продовольственной безопасности Азербайджана и министерство сельского и лесного хозяйства Турции создают трехстороннюю платформу для сотрудничества".

Об этом сообщил Report председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли.

"Создание этой платформы станет импульсом для решения серьезных проблем в сфере продовольственной безопасности для Азербайджана", - сказал он.