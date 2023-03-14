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Госслужба: В крупных торговых сетях хлеб подешевел

Госслужба: В крупных торговых сетях хлеб подешевел С 11 марта стоимость 650-граммового круглого ("заводской") хлеба в крупных торговых сетях упала с 70 до 65 копеек
АПК
14 марта 2023 г. 12:10
Госслужба: В крупных торговых сетях хлеб подешевел

С 11 марта стоимость 650-граммового круглого ("заводского") хлеба в крупных торговых сетях упала с 70 до 65 копеек.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.

Это наблюдалось по результатам регулярных мониторингов рынка продовольственных товаров, в том числе муки и хлеба, занимающих особое место в потребительской корзине.

На рынке муки оптовая цена мешка муки весом 50 кг на 9 марта составляла 35,5-37,2 маната. Следует отметить, что в августе 2022 года этот показатель составлял 40,7-41,5 маната.

Недавнее снижение цен на продовольственную пшеницу на мировых рынках, особенно в России и Казахстане - основных поставщиках этой продукции в Азербайджан - сказалось и на стоимости муки, которая, в соответствии с рыночными принципами, формируется в нашей стране на основе спроса и предложения. Снижение оптовых цен на муку на внутреннем рынке напрямую повлияло на стоимость хлеба.

Следует отметить, что в феврале текущего года среднемесячная стоимость импорта продовольственной пшеницы составила 307,4 доллара США, что на 13% ниже, чем в августе 2022 года (354,4 доллара США).

Кроме того, в рамках мероприятий по контролю за потребительским рынком Государственная служба проводит регулярные встречи с участниками рынка, на которых обсуждаются пропорциональность цен на пшеницу, муку и хлеб, соответствие фактического веса с указанным на этикетке. С целью информирования населения информация об оптовых ценах на муку размещается и регулярно обновляется на официальном сайте Государственной службы.

С оптовыми ценами на муку можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: "İri market şəbəkələrində çörək ucuzlaşıb"

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