Госслужба: В крупных торговых сетях хлеб подешевел

С 11 марта стоимость 650-граммового круглого ("заводского") хлеба в крупных торговых сетях упала с 70 до 65 копеек.
Об этом Report сообщили в Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.
Это наблюдалось по результатам регулярных мониторингов рынка продовольственных товаров, в том числе муки и хлеба, занимающих особое место в потребительской корзине.
На рынке муки оптовая цена мешка муки весом 50 кг на 9 марта составляла 35,5-37,2 маната. Следует отметить, что в августе 2022 года этот показатель составлял 40,7-41,5 маната.
Недавнее снижение цен на продовольственную пшеницу на мировых рынках, особенно в России и Казахстане - основных поставщиках этой продукции в Азербайджан - сказалось и на стоимости муки, которая, в соответствии с рыночными принципами, формируется в нашей стране на основе спроса и предложения. Снижение оптовых цен на муку на внутреннем рынке напрямую повлияло на стоимость хлеба.
Следует отметить, что в феврале текущего года среднемесячная стоимость импорта продовольственной пшеницы составила 307,4 доллара США, что на 13% ниже, чем в августе 2022 года (354,4 доллара США).
Кроме того, в рамках мероприятий по контролю за потребительским рынком Государственная служба проводит регулярные встречи с участниками рынка, на которых обсуждаются пропорциональность цен на пшеницу, муку и хлеб, соответствие фактического веса с указанным на этикетке. С целью информирования населения информация об оптовых ценах на муку размещается и регулярно обновляется на официальном сайте Государственной службы.
С оптовыми ценами на муку можно ознакомиться