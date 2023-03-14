Госслужба: В крупных торговых сетях хлеб подешевел

С 11 марта стоимость 650-граммового круглого ("заводской") хлеба в крупных торговых сетях упала с 70 до 65 копеек

С 11 марта стоимость 650-граммового круглого ("заводского") хлеба в крупных торговых сетях упала с 70 до 65 копеек.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.

Это наблюдалось по результатам регулярных мониторингов рынка продовольственных товаров, в том числе муки и хлеба, занимающих особое место в потребительской корзине.

На рынке муки оптовая цена мешка муки весом 50 кг на 9 марта составляла 35,5-37,2 маната. Следует отметить, что в августе 2022 года этот показатель составлял 40,7-41,5 маната.