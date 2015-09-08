​Госслужба: В дни праздника Гурбан продажа животных будет контролироваться

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ "В связи с праздником Гурбан будет осуществляться контроль над продажей животных на территории Баку".

Об этом в заявлении Report сообщил руководитель пресс-центра Государственной службы ветеринарного контроля Йолчу Ханвели.

По его словам, в Баку в установленных Исполнительной властью территориях, а также на территориях, находящихся под контролем ГСВК, будет осуществляться ветеринарный надзор: "В рамках ветеринарной службы мероприятия будут проводиться как накануне праздника Гурбан, так и в дни праздника и после него. В Баку функционируют 27 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, а также передвижные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. У животных должен быть ветеринарный сертификат. К продаже будут допускаться только те животные, которые завезены на основании ветеринарного сертификата".

Представитель Госслужбы отметил, что образцы туш животных после убоя будут проверяться как в передвижных, так и стационарных лабораториях.

Отметим, что праздник Гурбан будет отмечаться 24-25 сентября.