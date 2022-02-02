Госсемфонд закупил в прошлом году 340 тонн элитных семян пшеницы из Краснодара

Государственный семенной фонд при Минсельхозе в прошлом году импортировал из Краснодарского края России в общей сложности 340 тонн семян элитной пшеницы, в том числе 80 тонн высокоурожайных, устойчивых к засухе и болезням сортов “Гром”, 100 тонн - “Таня"

Государственный семенной фонд при Минсельхозе в прошлом году импортировал из Краснодарского края России в общей сложности 340 тонн семян элитной пшеницы, в том числе 80 тонн высокоурожайных, устойчивых к засухе и болезням сортов “Гром”, 100 тонн - “Таня" и 160 тонн - "Алексеич".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Согласно информации, в настоящее время агрономы и специалисты Фонда осматривают посевные площади, проводят беседы с фермерами и владельцами сельхозугодий, дают рекомендации по агротехническому уходу после посева.

Семена, созданные в Краснодарском НИИ сельского хозяйства имени П.П.Лукьяненко, устойчивы к ржавчине, мучнистой росе и вонючей головне пшеницы, умеренно чувствительны к септериозу и фузариозу. Семена обладают всхожестью 99% и полностью соответствуют почвенно-климатическим условиям Азербайджана.