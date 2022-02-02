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Госсемфонд закупил в прошлом году 340 тонн элитных семян пшеницы из Краснодара

Госсемфонд закупил в прошлом году 340 тонн элитных семян пшеницы из Краснодара Государственный семенной фонд при Минсельхозе в прошлом году импортировал из Краснодарского края России в общей сложности 340 тонн семян элитной пшеницы, в том числе 80 тонн высокоурожайных, устойчивых к засухе и болезням сортов “Гром”, 100 тонн - “Таня"
АПК
2 февраля 2022 г. 13:08
Госсемфонд закупил в прошлом году 340 тонн элитных семян пшеницы из Краснодара

Государственный семенной фонд при Минсельхозе в прошлом году импортировал из Краснодарского края России в общей сложности 340 тонн семян элитной пшеницы, в том числе 80 тонн высокоурожайных, устойчивых к засухе и болезням сортов “Гром”, 100 тонн - “Таня" и 160 тонн - "Алексеич".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Согласно информации, в настоящее время агрономы и специалисты Фонда осматривают посевные площади, проводят беседы с фермерами и владельцами сельхозугодий, дают рекомендации по агротехническому уходу после посева.

Семена, созданные в Краснодарском НИИ сельского хозяйства имени П.П.Лукьяненко, устойчивы к ржавчине, мучнистой росе и вонючей головне пшеницы, умеренно чувствительны к септериозу и фузариозу. Семена обладают всхожестью 99% и полностью соответствуют почвенно-климатическим условиям Азербайджана.

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Версия на английском языке State Seed Fund imports 340 tons of elite wheat seeds from Krasnodar in 2021
Версия на азербайджанском языке Dövlət Toxum Fondu ötən il Krasnodardan 340 ton elit buğda toxumu alıb

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