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    Госсекретарь США прибыл на Кубу с историческим визитом

    Джон Керри стал первым из высокопоставленных официальных лиц США, кто посетил Кубу с визитом с 1945 года

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри прибыл с историческим визитом на Кубу. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, момент его прибытия в Гавану в прямом эфире показала телекомпания CNN.

    Сообщается, что Керри стал первым столь высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров с 1945 года. У трапа самолета его встречала небольшая группа американских официальных лиц.

    Как отмечается, визит Керри продлится меньше 12 часов. Главным пунктом программы станет официальное открытие посольства США в Гаване и поднятие над ним американского флага. 

    Также глава американской дипломатии проведет переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом, даст с ним совместную пресс-конференцию. Ожидается, что Керри встретится отдельно с представителями гражданского общества Кубы.



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