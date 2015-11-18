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    ​Госкомитет по стандартизации, метрологии и патентам создаст новые технические комитеты

    Об этом заявил председатель Госкомитета Рамиз Гасанов

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам создаст новые технические комитеты. 

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета Рамиз Гасанов.

    По его словам, этот процесс непрерывно продолжается.

    "Мы создали технические комитеты в строительной и сельскохозяйственной сфере. Сейчас планируем создание технического комитета в сфере альтернативных и возобновляемых источников энергии", - отметил Р.Гасанов. 

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