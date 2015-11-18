​Госкомитет по стандартизации, метрологии и патентам создаст новые технические комитеты

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам создаст новые технические комитеты.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета Рамиз Гасанов.

По его словам, этот процесс непрерывно продолжается.

"Мы создали технические комитеты в строительной и сельскохозяйственной сфере. Сейчас планируем создание технического комитета в сфере альтернативных и возобновляемых источников энергии", - отметил Р.Гасанов.