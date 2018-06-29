Гошгар Тахмазлы: В решение о ввозе в страну агрохимических средств внесут изменения

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "В ближайшее время в Азербайджане будет устранена разделка животных и продажа мяса в не отвечающих стандартам местах".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Агентства продбезопасности Гошгар Тахмазлы.

По его словам, если не соблюдать правила транспортировки животного, выделяющиеся из его организма особые вещества приводят к непригодности мяса:

"Если на улицах и площадях осуществляют разделку животных без всякой экспертизы, это источник угрозы для здоровья людей. В настоящее время по данному вопросу ведутся переговоры с местными исполнительными органами и соответствующими отделами министерства внутренних дел".

Г.Тахмазли подчеркнул, что вносятся изменения в имеющееся решение Кабмина о регистрации, ввозе в страну агрохимических средств: "Несколько министерств будут контролировать это. Это министерства здравоохранения, экологии и природных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям и Агентство продбезопасности".