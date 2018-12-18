Госцентры агроразвития откроются еще в двух районах Азербайджана

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Баку. 18 декабря REPORT.AZ/ "Государственные центры аграрного развития при министерстве сельского хозяйства будут открыты в Шемахинском и Губинском районах к концу месяца".
Как сообщает Report, об этом сказал замначальника отдела по связям с общественностью и информационному обеспечению министерства Вугар Гусейнов.
Первый такой центр был открыт в прошлом месяце в Лянкяране.
Aynur BayramovaАвтор новости