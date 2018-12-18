Госцентры агроразвития откроются еще в двух районах Азербайджана

Баку. 18 декабря REPORT.AZ/ "Государственные центры аграрного развития при министерстве сельского хозяйства будут открыты в Шемахинском и Губинском районах к концу месяца".

Как сообщает Report, об этом сказал замначальника отдела по связям с общественностью и информационному обеспечению министерства Вугар Гусейнов.

Первый такой центр был открыт в прошлом месяце в Лянкяране.