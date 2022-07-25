Глава USAID: Украина и США разрабатывают "план Б" по вывозу зерна

США и Украина разрабатывают "план Б" по вывозу экспорта зерна из страны после нападения России на Одесский порт.

США и Украина разрабатывают "план Б" по вывозу экспорта зерна из страны после нападения России на Одесский порт.

Как передает Report, об этом в интервью CNN заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

По ее словам, "план Б" включает в себя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, а также отправку барж и корректировку железнодорожных систем для ускорения процесса экспорта. Эти моменты согласованы с другими европейскими странами.

Пауэр отметила, что к примеру, более половины импорта пшеницы в Сомали приходится на Украину. Несмотря на продовольственную безопасность, обеспечиваемую альтернативными маршрутами из Украины, около 20 млн тонн пшеницы и кукурузы застряли в порту Одессы. Поскольку через день после подписания в Стамбуле соглашения, позволяющего экспорт украинского зерна через Черное море, которое достигнуто после нескольких месяцев трудных переговоров при посредничестве Турции и ООН, Россия атаковала этот порт.

Она выразила надежду на то, что сделка по зерну "каким-то образом состоится, несмотря на стремление России немедленно отвернуться" от нее, разбомбив порт.

"Даже призрак того, что эта сделка работает и выполняется, и зерно, покидающее порт, привело к снижению цен даже за 24 часа. Повышение предложения при том же объеме спроса будет означать более низкие цены".

Отметим, что в рамках подписанного соглашения, Украина, Россия, Турция и ООН договорились о разблокировке экспорта через Черное море. Срок действия соглашения о разблокировании портов - 120 дней. Но соглашение также предусматривает возможность его продления.

Согласно документу, представители Украины, Турции и ООН будут контролировать загрузку зерна на суда в украинских портах. Судна с зерном через заминированные участки моря будут вести украинские лоцманы, которые получат карту безопасных маршрутов. Кроме того, после прохождения Черного моря зерновозы будут под наблюдением Совместного координационного центра проходить через Босфор.