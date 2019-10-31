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Глава правления: Мы ищем новые рынки сбыта азербайджанской продукции

Глава правления: Мы ищем новые рынки сбыта азербайджанской продукции

"Мы ищем новые рынки для расширения экспорта сельскохозяйственной продукции".

Как сообщает Report, об этом рассказала на евразийском форуме в Баку председатель правления ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" Лейла Мамедова.

По ее словам, ОАО поставляет продукцию в основном на традиционные рынки, в частности, страны СНГ: "Мы работаем над расширением географии экспорта на африканский континент и в арабские страны. Мы надеемся, что экспорт будет расти".

ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" является правопреемником зарегистрированного в октябре 2016 года ОАО "Заготовки и снабжение продовольственными товарами". Уставный капитал новой коммерческой структуры составляет 6 млн манатов.

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