Глава Минсельхоза Турции назвал объем вывезенного из украинских портов зерна

Из украинских портов в рамках "зерновой сделки" по последним данным, отплыли 432 сухогруза с 10,1 млн тонн зерна.

Из украинских портов в рамках "зерновой сделки" по последним данным, отплыли 432 сухогруза с 10,1 млн тонн зерна.

Как передает Report, об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи в эфире телеканала A Haber.

"Говорю это по показателям на вчерашний день: 432 корабля вышли из украинских портов, объем вывезенного зерна посредством "зернового коридора" составляет 10,1 млн тонн. Львиную долю - около 60%, или 6 млн тонн - получают европейские страны. Страны Азии получают 21,4%, еще меньше - страны Африки. Тут главное - страны, квалифицированные ООН как нуждающиеся, они получают всего лишь 5%", - заявил министр.