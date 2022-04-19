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Глава Минсельхоза Грузии посетит Азербайджан

Глава Минсельхоза Грузии посетит Азербайджан Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия посетит Азербайджан в начале следующего месяца.
АПК
19 апреля 2022 г. 10:59
Глава Минсельхоза Грузии посетит Азербайджан

Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия посетит Азербайджан в начале следующего месяца.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве.

Отар Шамугия примет участие в министерском заседании на тему «Цифровизация сельского хозяйства», которое пройдет 6 мая в Баку.

В заседании примут участие министры сельского хозяйства около 30 стран.

В министерстве отметили, что мероприятие внесет вклад в дальнейшее укрепление торговых связей между Грузией и Азербайджаном.

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Версия на английском языке Georgian Agricultural Minister to visit Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın kənd təsərrüfatı naziri Azərbaycana səfər edəcək

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