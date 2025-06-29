Глава Минсельхоза Азербайджана принял участие в специальном министерском мероприятии ФАО

Министр сельского хозяйства Азербайджана

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, находящийся с деловым визитом в Италии, принял участие в специальном министерском мероприятии высокого уровня на тему "От уязвимости к устойчивости — укрепление продовольственной безопасности и улучшение жизни в малых островных развивающихся государствах (МОРАГ), наименее развитых странах (НРС) и развивающихся странах, не имеющих выхода к морю (РСНВМ)" в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме.

Как сообщили Report в пресс-службе Минсельхоза, гендиректор ФАО Цюй Дунъюй, открывший мероприятие вступительным словом, отметил, что из-за глобального изменения климата и экономической нестабильности эти развивающиеся страны сталкиваются с трудностями в удовлетворении потребностей в пище и обеспечении продовольственной безопасности.

По его словам, преобразование агропродовольственных систем развивающихся стран из уязвимых в устойчивые требует многогранного подхода, включающего адаптированные решения, технологические инновации и укрепленные партнерства.

На мероприятии была подчеркнута необходимость создания устойчивых, инклюзивных и трансформативных агропродовольственных систем на фоне растущих угроз глобальной продовольственной безопасности, особенно в контексте вызовов, создаваемых изменением климата, нехваткой ресурсов, экономической нестабильностью и неравномерным развитием. Выступающие на мероприятии подчеркнули важность коллективных действий и совместных усилий в решении взаимосвязанных и актуальных проблем. По мнению экспертов, обмен лучшими практиками и инновационными решениями, направленными на обеспечение продовольственной безопасности, может дать значительный импульс развитию инклюзивных и устойчивых агропродовольственных систем в этих странах.

Мероприятие продолжило свою работу панельными сессиями на темы "Определение потенциала с применением технологий и инноваций для повышения продуктивности и устойчивости в сельскохозяйственных системах", "Питание и развитие в уязвимых странах", "Финансирование и партнерства для устойчивых агропродовольственных систем". На панельных сессиях обсуждались вопросы изменения климата и истощения природных ресурсов, создания устойчивой сельскохозяйственной системы в соответствии с новыми вызовами, цифровой трансформации аграрного сектора, передачи технологий в этой области, обмена передовым опытом. Эксперты поделились своими мнениями о защите почв, сохранении биоразнообразия, эффективном использовании водных ресурсов, создании крупных зерноводческих хозяйств на основе применения современных технологий, повышении продуктивности, повышении уровня самообеспечения пшеницей, развитии перерабатывающей промышленности.