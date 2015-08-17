Глава Минобороны Таиланда назвал туристов целью теракта в Бангкоке

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Целью террористов, организовавших в понедельник взрыв в центре Бангкока, были иностранцы. Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил министр обороны Таиланда Правит Вонгсувонг.

"Это была бомба, начиненная тринитротолуолом. Люди, которые сделали это, целились в иностранцев для того, чтобы нанести ущерб туризму и экономике", - сказал он.

По данным местного телеканала, количество жертв взрыва, прогремевшего в центре Бангкока в понедельник вечером, возросло до 27 человек. Среди погибших четверо иностранцев, их национальности пока не сообщаются. Еще несколько десятков человек ранены.

Взрыв прогремел в понедельник вечером в центре города на оживленном перекрестке в районе торговых центров и храмового комплекса. Вскоре после теракта полиция обезвредила еще одно несработавшее взрывное устройство.