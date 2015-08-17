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    Глава Минобороны Таиланда назвал туристов целью теракта в Бангкоке

    Количество жертв взрыва возросло до 27 человек

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Целью террористов, организовавших в понедельник взрыв в центре Бангкока, были иностранцы. Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил министр обороны Таиланда Правит Вонгсувонг.

    "Это была бомба, начиненная тринитротолуолом. Люди, которые сделали это, целились в иностранцев для того, чтобы нанести ущерб туризму и экономике", - сказал он.

    По данным местного телеканала, количество жертв взрыва, прогремевшего в центре Бангкока в понедельник вечером, возросло до 27 человек. Среди погибших четверо иностранцев, их национальности пока не сообщаются. Еще несколько десятков человек ранены.

    Взрыв прогремел в понедельник вечером в центре города на оживленном перекрестке в районе торговых центров и храмового комплекса. Вскоре после теракта полиция обезвредила еще одно несработавшее взрывное устройство.

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