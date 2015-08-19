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    Глава МИД РФ: Путин планирует принять участие в Генассамблее ООН

    Ожидается рекордное количество глав государств и правительств

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в Генассамблее ООН. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    "Президент планирует участвовать в сессии Генассамблеи ООН. Это большое событие в жизни организации. В этом году мы отмечаем седьмой десяток уже этого форума, который был создан после Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. И ожидается рекордное количество глав государств и правительств. Наш президент тоже планирует участвовать в этом мероприятии", — сказал журналистам Лавров.


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